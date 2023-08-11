В четырех водоемах под Воронежем нашли холероподобный вибрион

Холероподобный вибрион может стать причиной кишечной инфекции Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В рамках мониторинга качества воды открытых водоемов санитарные врачи обнаружили нетоксигенный холероподобный вибрион в пяти местах купания отдыхающих Семилукского и Хохольского районов.

Лабораторные исследования проб воды , проведенные в 3 декаде июля 2023 года, выявили наличие возбудителя v. cholerae non O1/non O139 на пляжах:

- «У Казенного моста» р. Девица (Каз.мост) с. Хохол Хохольского района Воронежской области;

- р.п. Хохольский, Хохольский район, Воронежская область;

- р. Ведуга, зона отдыха г. Семилуки, Воронежская область;

- р. Дон, п. Орловка ниже спуска очистных сооружений п. Орловка, Хохольский район, Воронежская область.

- Холероподобные вибрионы не вызывают заболевания холерой, но являются индикатором наличия условий, способствующих жизнедеятельности холерного вибриона при попадании его в водоём, - пояснили специалисты. – Кроме того , они могу вызывать заболевание острыми кишечными инфекциями.

В связи с этим врачи настоятельно рекомендуют не купаться в этих местах.