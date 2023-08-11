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НовостиОбщество11 августа 2023 15:12

Пять машин эвакуировали в Воронеже за нарушение правил парковки

Сообщение о нарушении ПДД пришло в чат-бот Госавтоинспекции
Ирина КАЗАНИНА
Нарушителям выписали штрафы и счет за услуги эвакуации

Нарушителям выписали штрафы и счет за услуги эвакуации

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

По информации о нарушениях правил дорожного движения, которую горожане направили в чат-бот @Bespredelu_net36_bot, в ГИБДД провели проверки и по их итогам эвакуировали пять автомобилей - «Лада Гранта», «Ниссан Кашкай», «Шевроле Авео», «Джили Кулрей» и «Тойота Раш».

Эти машины были припаркованы на тротуаре у дома №10 по улице Текстильщиков.

В воронежской Госавтоинспекции уточнили, что кроме платы за работу эвакуатора и пользование штрафстоянкой нарушителям предъявят штраф в размере 1000 рублей.

- Парковка на тротуаре вынуждает пешеходов двигаться по проезжей части, что создает угрозу для их жизни и здоровья, - пояснили в ведомстве.