Сергей Семак: «Легко с «Факелом» никому и никогда не будет»

Сергей Семак дал понять, что уважает «Факел». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед игрой с «Факелом» своими ожиданиями от нее поделился главный тренер чемпионов России, «Зенита» из Санкт-Петербурга, Сергей Семак:

- Подходим к матчу в нормальном, рабочем состоянии. Мы в основном восстанавливаемся — понятно, что в таком графике сложно работать над чем-то основательным. Надеемся, что к «Факелу» подойдем в хорошей форме. Прекрасно знаем и главного тренера Вадима Евсеева, и команду — она очень неуступчивая. Что касается корреляции между качеством игры и количеством набранных очков, думаю, воронежцам немного не повезло, потому что во всех матчах «Факел» забивает. Думаю, недобор очков связан еще и с реализацией опасных моментов. Команда неплохо показала себя и в прошлом сезоне, и в этом. Легко с «Факелом» никому и никогда не будет.

Напомним, игра состоится в Санкт-Петербурге 13 августа, начнется она в 17.30. Перед матчем «Факел» занимает в Премьер-лиге последнее 16 место с нулем очков. Прошлогодний чемпион «Зенит» на старте нынешнего сезона в трех играх потерял уже пять очков. Их сейчас у питерцев четыре, что позволяет занимать лишь седьмое место. Так что на матч с «Факелом» футболисты «Зенита» точно выйдут по-спортивному злые.