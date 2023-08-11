Воронежцы предпочитают играть свадьбу на Красную горку

Марина Севергина поделилась традицией празднования бракосочетаний, которая набирает обороты в Воронежской области. Брифинг с руководителем регионального управления ЗАГС прошел 11 августа.

– Самое популярное время для регистрации брака – Красная горка. Заканчивается Великий пост, и начинается поток свадеб. Пасхальная неделя сама по себе радостная, но мы заметили, особенно в селах, что сразу за порогом ЗАГСа начинается праздник: люди достают крашеные яйца, разливают шампанское и отмечают. Поэтому в управлении решили, если людям интересно, то можно перенести традицию в зал регистрации и порадоваться вместе. На Красную горку и Покров мы проводим церемонию с соблюдением фольклорных традиций и обрядовой атрибутикой.

В ЗАГСе ставят красные горки, рассказывают о символике народных и православных праздников, наряжаются в национальные костюмы.