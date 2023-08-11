В Воронеже в ходе рейда выявили должника с 16-ю штрафами на 26,5 тысяч рублей

Машину воронежца отправили на спецстоянку Фото: из архива «КП»

В ходе очередного совместного рейда сотрудники ДПС и судебные приставы в Воронеже проверили наличие задолженности по уплате штрафов у 50 водителей. У пяти из них нашлись долги, общая сумма которых превысила 120 тысяч рублей. Более 43 тысяч нарушители оплатили на месте, не дожидаясь принятия к ним мер.

Среди должников оказался и 32-летний водитель на ВАЗе, который накопил 16 неоплаченных штрафов на 26,5 тысяч рублей. Поскольку погасить долг на месте воронежец не смог, то судебные приставы приняли решение об избрании в отношении него обеспечительной меры в виде эвакуации машины на специализированную стоянку.

В полиции напомнили, что граждане могут проверить наличие задолженностей по базе данных ГИБДД на официальном сайте ГИБДД.РФ. Раздел Сервисы, проверка штрафов.