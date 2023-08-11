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НовостиОбщество11 августа 2023 13:47

В Воронеже в субботу закроют поезд по улице 60-ой Армии

На участке дороги началась подготовка к реконструкции
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта мэрии

Фото с сайта мэрии

Фото: Предоставлено

В рамках масштабной реконструкции улицы 60-ой Армии в субботу, 12 августа, в период с 9:00 до 20:00 будет запрещено движение автотранспорта на участке от улицы Хользунова до улицы Лизюкова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Горожане смогут для объезда воспользоваться параллельными улицами: Маршала Жукова, 60 лет ВЛКСМ и другими.

Напомним, реконструкция улицы 60-ой Амии – первый этап строительства западного дублера Московского проспекта. Работы, по проекту, завершатся осенью 2024 года.