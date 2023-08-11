В Воронеже бывшего УФСИНовца признали виновным в получении взятки

Из архива Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Воронеже суд вынес обвинительный приговор бывшему начальнику отряда отдела по воспитательной работе с осужденными федерального казенного учреждения «Исправительная колония – 1» Управления Федеральной службы исполнения наказания по Воронежской области. В основу уголовного дела легли материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ, ГУВД и ОСБ УФСИН России по Воронежской области.

Следствие установило, что в период времени с 21 апреля по 18 декабря 2021 года бывший сотрудник колонии получил взятку в сумме свыше 45 тысяч рублей, которые ему перевела на банковскую карту жена осужденного за увеличение лимита посылок под в видом передачи их другим заключенным, а также за общее покровительство.

- О противоправной деятельности должностного лица стало известно оперативным сотрудникам УФСБ и ГУВД, а также подразделению собственной безопасности исправительного учреждения, материалы были предоставлены следователю СК, которым принято законное и обоснованное решение о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе воронежского СУСКа.

На первоначальном следствии фигурант дал признательные показания, однако позже признал свою вину лишь частично.

Суд приговорил бывшего УФСИНовца к 3,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также со штрафом в размере трехкратной суммы взятки 137 400 рублей. Кроме того осужденного лишили права занимать должности на государственной службе в системе УФСИН России, связанные с осуществлением функций представителя власти и выполнением организационно-распорядительных полномочий сроком на 2 года.