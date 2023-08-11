Сергей Латынин оставляет пост руководителя управления транспорта мэрии Воронежа

Фото с сайта мэрии Воронежа Фото: Предоставлено

Руководитель воронежского городского управления транспорта Сергей Латынин в ближайшем будущем покинет свой пост. Чиновник написал заявление на отпуск с последующим увольнением с 28 августа.

Должность руководителя управления станет вакантной со 2 октября, уточнили в пресс-службе мэрии. Кто сменит Латынина, пока не известно. Об этом в мэрии пообещали сообщить позже.

Напомним, Сергей Латынин работал на должности руководителя транспортного управления мэрии с 2018 года. До этого он возглавлял управление Федеральной службы исполнения наказаний воронежской области.