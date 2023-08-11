ВГУ выиграл грант на лабораторию нитрид-галлиевой и кремниевой электроники

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Воронежский государственный университет победил в конкурсе грантов и стал обладателем суммы в 100 миллионов рублей, которую направят на создание лаборатории нитрид-галлиевой и кремниевой электроники. Об этом сообщили в пресс-службе ВГУ 11 августа.

Предположительно, помещение под лабораторию откроют совместно с Научно-исследовательским институтом электронной техники (НИИЭТ). Это позволит институту достичь запланированного объёма производства до 10 миллионов микросхем и нитрид-галлиевых транзисторов в год. А также даст возможность производителям и конструкторам электронной аппаратуры создавать базовые станции сотовой связи 5G, системы обнаружения и распознавания объектов, приложения для автономного электротранспорта, а также будет способствовать обеспечению российского рынка отечественной электронной продукцией на 70% к 2030 году.

Технологии, разработанные в лаборатории, можно будет применять у медицине, беспилотниках и дронах, системах безопасности, военной и аэрокосмической отрасли.