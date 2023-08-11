На трассе под Воронежем сломался рейсовый автобус с 52 пассажирами

Фото регионального главка

Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Рамонскому району поступило сообщение о том, что на 473 км автодороги М-4 «Дон» стоит рейсовый автобус. На место выехал старший лейтенант полиции Евгений Разинкин.

Рейсовый автобус направлялся по маршруту «Москва-Донецк». Вынужденную остановку сделал из-за технической неисправности. 49-летний водитель пояснил, что не может сам устранить неполадку.

52 пассажира, пятеро из которых дети, оказались заложниками сложившейся ситуации. Из-за жары у нескольких человек ухудшилось самочувствие. Инспектор ДПС тут же вызвал бригаду медиков.

Затем в одиночку организовал безопасный проезд транспорта на участке остановки автобуса, параллельно отправляя пассажиров на попутных транспортных средствах к месту следования. А автобус с помощью эвакуатора был доставлен в автосервис для ремонта.

- Своевременно оказанная Госавтоинспектором помощь позволила избежать серьезных последствий, никто из пассажиров не пострадал, все успешно добрались к пункту назначения, - подытожили в ГУ МВД по региону.