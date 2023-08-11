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НовостиОбщество11 августа 2023 12:10

Старым туям у Никитинской библиотеки в Воронеже сделают современные стрижки

Работы выполнит мастер художественной обрезки
Ирина КАЗАНИНА
Фото городского управления экологии

Фото городского управления экологии

Фото: Предоставлено

В Воронеже много лет растущим туям у входа в библиотеку имени Никитина сделают современные стрижки. Об этом сообщили в городском управлении экологии. Деревья уже немолоды и потеряли вид, но экологи решили сохранить их и «омолодить» стрижкой.

Работы по санитарной с элементами формовочной обрезке крон хвойников и удалением аварийно-наклоненных стволов запланированы на субботу. Их выполнит мастер художественной обрезки Алексей Шулюпин.

Также в управлении рассказали, что в рамках реконструкции сквера имени Бунина перед библиотекой продолжается обустройство пешеходной зоны.