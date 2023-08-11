Воронежцы смогут увидеть звездный дождь

Наблюдать звезды лучше за городом Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В выходные воронежцы смогут полюбоваться звездным дождем. В период с 11 по 13 августа Земля попадет в пик потока Персеиды.

Август традиционно считается месяцем звездопадов, но в ближайшие дни жители региона станут свидетелями самого яркого звездного дождя, который будет виден невооруженным взглядом.

Лучше всего, по словам специалистов, наблюдать поток Персеиды за городом вдали от источников яркого света.

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