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НовостиОбщество11 августа 2023 11:36

Воронежцы смогут увидеть звездный дождь

"Небесное шоу" пройдет в ближайшие выходные
Ирина КАЗАНИНА
Наблюдать звезды лучше за городом

Наблюдать звезды лучше за городом

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В выходные воронежцы смогут полюбоваться звездным дождем. В период с 11 по 13 августа Земля попадет в пик потока Персеиды.

Август традиционно считается месяцем звездопадов, но в ближайшие дни жители региона станут свидетелями самого яркого звездного дождя, который будет виден невооруженным взглядом.

Лучше всего, по словам специалистов, наблюдать поток Персеиды за городом вдали от источников яркого света.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам «Вконтакте».