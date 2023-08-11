В столкновении Renault и Volkswagen в Воронежской области погибли два человека

Фото - регионального главка МВД Фото: Предоставлено "КП"

Авария с двумя иномарками произошла утром в пятницу, 11 августа, на трассе в Воронежской области на 3 км дороги «Юго-восточный обход Боброва». Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным полиции, Renault под управлением 47-летнего жителя столкнулся с Volkswagen, за рулем которого была 33-летняя жительница Таловского района. Авария произошла примерно в 10:37.

В результате ДТП погиб на месте 58-летний пассажир Renault. Он скончался до приезда скорой. А 59-летняя пассажир Volkswagen умерла уже в медицинском учреждении.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливают подробности произошедшего.