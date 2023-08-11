Воронежцев приглашают на регату и фестивали ГТО в субботу

Регата стартует от "Гото Предестинации". Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В субботу, 12 августа, в Воронеже пройдут мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника. В этот день в городе состоится большой спортивный праздник, который объединит два события – собственно День физкультурника и 100-летие образования Министерства спорта России.

Мероприятия спортивного праздника развернутся на дамбе Чернавского моста, куда соберутся сотни воронежцев, которых объединяет любовь к здоровому образу жизни. В праздновании Дня физкультурника примут участие представители спортивного сообщества региона, а также жители Воронежской области, для которых спорт – стиль жизни.

В рамках программы - открытый спортивный фестиваль по многоборью «Готов к труду и обороне», в котором примут участие как любители, так и профессионалы. Также пройдут соревнования по настольному теннису и баскетболу 3х3.

Гости праздника также смогут понаблюдать за спортивной регатой, которая пройдет от Чернавского моста до корабля «Гото Предестинация» на лодках «дракон».

Время проведения праздника: с 8.30 до 15.00