Воронежцев предупредили о заторах из-за ремонта на Вогрэсовском мосту

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже инспекторы ГИБДД обнаружили дефекты покрытия, возникшие на Вогрэсовском мосту. В связи с этим они направили информацию в мэрию. Об этом сообщили 11 августа в Госавтоинспекции региона.

Фото - ГИБДД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

В данный момент на место выехали дорожные службы. Из-за ремонта на мосту возможны заторы. Воронежцам порекомендовали заранее выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее стало известно, что на Левом берегу в районе Остужевского кольца возникла многокилометровая пробка. На участке произошло как минимум две аварии.