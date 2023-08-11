Воронежцев предупредили о заторах из-за ремонта на Вогрэсовском мосту

Фото из архива КП
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Воронеже инспекторы ГИБДД обнаружили дефекты покрытия, возникшие на Вогрэсовском мосту. В связи с этим они направили информацию в мэрию. Об этом сообщили 11 августа в Госавтоинспекции региона.
Фото - ГИБДД по Воронежской области
Фото: Предоставлено "КП"
В данный момент на место выехали дорожные службы. Из-за ремонта на мосту возможны заторы. Воронежцам порекомендовали заранее выбирать альтернативные пути объезда.
Ранее стало известно, что на Левом берегу в районе Остужевского кольца возникла многокилометровая пробка. На участке произошло как минимум две аварии.