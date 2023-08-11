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НовостиОбщество11 августа 2023 10:35

Воронежцев предупредили о заторах из-за ремонта на Вогрэсовском мосту

Автомобилистам рекомендуют выбрать пути объезда
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже инспекторы ГИБДД обнаружили дефекты покрытия, возникшие на Вогрэсовском мосту. В связи с этим они направили информацию в мэрию. Об этом сообщили 11 августа в Госавтоинспекции региона.

Фото - ГИБДД по Воронежской области

Фото - ГИБДД по Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

В данный момент на место выехали дорожные службы. Из-за ремонта на мосту возможны заторы. Воронежцам порекомендовали заранее выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее стало известно, что на Левом берегу в районе Остужевского кольца возникла многокилометровая пробка. На участке произошло как минимум две аварии.