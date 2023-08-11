Картошка, сахар и помидоры подорожали в Воронежской области

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Воронежстат поделился актуальными ценами на продовольствие в регионе в июле 2023 года. Они по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 2,9%. Об этом сообщили в организации 11 августа.

Кроме того, пояснили в Воронежстате, в июле прошлого года рост цен на продукты составил 11,1%. Сейчас же их стоимость поднялась не существенно. А по сравнению с июнем 2023-го рост составил всего 1%.

Так, подскочила цена на апельсины за месяц в 1,4 раза. На 6 -16% выросла стоимость картофеля, сахара-песка, свежих помидоров и капусты. Также Воронежстат отмечает рост цен на лимоны, яблоки и соленую, маринованную и копченую рыбу.

Кроме того, в среднем на 4-19% подешевели лук репчатый, огурцы, свекла, морковь, гречка и маргарин.