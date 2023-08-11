Стала известна программа визита министра спорта России в Воронеж

Олег Матыцин. Фото: Иван МАКЕЕВ

Стала известна подробная программа визита министра спорта России Олега Матыцина в Воронеж. Он приедет в столицу Черноземья в субботу, 12 августа. О мероприятиях, которые пройдут в связи с визитом высокопоставленного гостя, сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

С 9.30 до 10.30 Олег Матыцин будет участвовать в Дне физкультурника на дамбе Чернавского моста. Он будет присутствовать на старте лодок-«драконов». Также Матыцин осмотрит площадки фестиваля ГТО и муниципального турнира по теннису. А затем наградит победителей «драконьих» гонок.

С 10.40 до 11.15 намечен визит во второй корпус Воронежской академии спорта. Там Олег Матыцин встретится со студентами. Также в академии пройдет награждение ведомственными знаками отличия Министерства спорта. Кроме того, пройдет рабочая встреча Матыцина с губернатором Александром Гусевым. Во время нее намечено подписание соглашения между Министерством спорта России и правительством Воронежской области о сотрудничестве и взаимодействии в области физкультуры и спорта. Не исключено, что на встрече будет затронут о вопрос о федеральной помощи в реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.