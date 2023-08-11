Воронежский пенсионер отдал мошенникам больше миллиона, чтобы спасти дочь

Жертвами мошенников стали 19 человек Фото: из архива «КП»

82-летнему воронежцу на городской телефон позвонила женщина, которая назвалась его дочерью и сообщила, что попала в аварию. Голос и интонации звонившей показались пенсионеру правдоподобными, и он поверил.

- После звонка злоумышленницы следом позвонил сотрудник правоохранительных органов и потребовал крупную сумму денег для урегулирования конфликта с пострадавшими в аварии, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по области. - Потерпевший собрал все сбережения, которые хранились у него дома, и отдал их приехавшему курьеру.

Однако этого мошенникам оказалось мало. Тогда они прислали за мужчиной такси и отвезли его в банк, где он снял все свои сбережения и передал их второму курьеру, который приехал позже.

И тишь потом узнал, что с дочерью все в полном порядке, и она не попадала ни в какое ДТП. Поняв, что его обманули, пенсионер отправился в полицию. Общая сумма ущерба составила 1 379 220 рублей.

Этот пенсионер стал не единственной жертвой обманщиков. За минувшие сутки с заявлениями в полицию обратились 19 человек. Общая сумма причиненного им ущерба составила около 5 384 000 рублей.

По всем фактам возбудили уголовные дела. Преступников ищут.