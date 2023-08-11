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НовостиОбщество11 августа 2023 9:20

Мегапробка образовалась на левом берегу в Воронеже

Очевидцы сообщают о двух ДТП
Евгения ФРОЛОВА
Сообщают о двух ДТП на участке

Сообщают о двух ДТП на участке

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

Огромная пробка сковала Остужевское кольцо на левом берегу Воронежа в сторону микрорайона Бабяково. Автомобилисты стоят на Ленинском проспекте от остановки Минская и улице Остужева. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Карты».

Как сообщают очевидцы, причиной большого затора стали два ДТП.

- Грандиозная пробка на Левом берегу. Стоит кольцо на Ленинском проспекте, забит мост на Остужева и Большое кольцо га пересечении с Минской, - пишет читатель.

Воронежцам следует искать пути объезда.

Скриншот Яндекс.Карты

Скриншот Яндекс.Карты

Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА