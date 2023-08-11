Мегапробка образовалась на левом берегу в Воронеже

Сообщают о двух ДТП на участке
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Огромная пробка сковала Остужевское кольцо на левом берегу Воронежа в сторону микрорайона Бабяково. Автомобилисты стоят на Ленинском проспекте от остановки Минская и улице Остужева. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Карты».
Как сообщают очевидцы, причиной большого затора стали два ДТП.
- Грандиозная пробка на Левом берегу. Стоит кольцо на Ленинском проспекте, забит мост на Остужева и Большое кольцо га пересечении с Минской, - пишет читатель.
Воронежцам следует искать пути объезда.
Скриншот Яндекс.Карты
Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА