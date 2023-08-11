От бляшки до гибели сердечной мышцы: воронежцам рассказали о развитии инфаркта

Как ни банально, но здоровый образ жизни – лучшая профилактика инфаркта. Фото: Олег УКЛАДОВ

Инфаркт миокарда – серьезное заболевание, которое угрожает жизни человека. Он возникает при внезапной блокаде притока крови к области сердца, в результате чего происходит гибель участка мышцы.

Сгустки крови в артерии обычно развиваются вследствие атеросклероза. Он представляет собой уплотнение артерий. Также атеросклероз - это медленный процесс отложения холестерина и другого жироподобного материала в артериях. Обычно такое отложение называют бляшкой. Любая из них бляшка может внезапно разорваться, а образовавшийся сгусток крови перекрыть артерию.

Заблокированная артерия препятствует попаданию крови в участок сердечной мышцы. Если приток прекращается более чем на несколько минут, происходит гибель кусочка сердечной мышцы. Подобная ткань не может прокачивать кровь, поэтому сердце становится слабее. Также может нарушаться сердечный ритм, приводя к слишком высокой или слишком низкой частоте ударов. Иногда сердце полностью останавливается, и наступает смерть.

В группе риска находятся:

- женщины в постмепнопаузальный период;

- женщины, принимающие оральные контрацептивы, которые увеличивают свертываемость крови;

- мужчины (больше курят и употребляют алкоголя, тяжелее переносят стрессы). По статистике, после первого инфаркта мало кто бросает курить, а после второго прекращают около 80%. Повторные инфаркты протекают гораздо тяжелее.

Симптомы инфаркта миокарда у мужчин и женщин практически одинаковы. Может возникать боль в середине грудной клетки. Иногда боль распространяется на спину, челюсть и левую руку, реже - на правую. Боль может локализоваться в одном или нескольких из указанных мест, а не в груди. Кроме того, в некоторых случаях возникает потливость и нервозность. Губы, кисти или стопы принимают слегка синюшную окраску.

Жизнь после инфаркта будет связана с определенными ограничениями. Физическая активность обязательна для всех пациентов, перенесших заболевание. На начальном этапе больным рекомендуют снижение нагрузки и соблюдение постельного режима. По мере выздоровления стоит постепенно увеличивать двигательную активность. Наиболее оптимальными занятиями в этот период являются ходьба, плавание, прогулки.

Пациентам также необходимо обратить на питание. Вначале больным советуют частое и дробное питание протертой пищей, богатой калием (курага, картофель, фасоль, орехи, грибы, шпинат), с ограничением соли, животных жиров и т. д. Далее пища уже может быть не протертой и через 2-3 недели постепенно увеличивается набор продуктов.

Можно ли предотвратить инфаркт? Такое состояние не случается «вдруг». Как ни банально, но здоровый образ жизни – лучшая профилактика инфаркта. Не пить, не курить, следить за питанием, за массой тела, измерять артериальное давление. У гипертоников риск возникновения инфаркта в разы выше, чем у людей с нормальным давлением. Следить за холестерином – хотя бы раз в год проходить обследование у терапевта, записывать кардиограмму и сдавать липидный спектр. Высоким холестерин бывает и у худеньких, и у активных людей. Причина либо в питании, либо в генетической предрасположенности. Для нормализации состояния часто достаточно соблюдать диету. Обязательно нужно лечить и контролировать сопутствующие заболевания, особенно сахарный диабет.

Материал подготовлен в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».