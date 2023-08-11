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НовостиОбщество11 августа 2023 9:05

В Воронежской области ищут водителя, скрывшего с места смертельного ДТП

Водитель неустановленной машины сбил 60-летнюю женщину под Воронежем и уехал
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

Смертельное ДТП произошло на территории Калачеевского района в пять часов утра в пятницу, 11 августа. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

На автодороге М4 «Дон» обнаружили тело 60-летней местной жительницы. По предварительным данным полиции, женщину насмерть сбил автомобиль. В данный момент организована проверка и поиски виновника ДТП.

Стражи порядка просят всех, кто что-либо знает об этой аварии, позвонить по номерам 112, 02 или 84732696106. Конфиденциальность гарантирована.