В Воронежской области ищут водителя, скрывшего с места смертельного ДТП

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Смертельное ДТП произошло на территории Калачеевского района в пять часов утра в пятницу, 11 августа. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.

На автодороге М4 «Дон» обнаружили тело 60-летней местной жительницы. По предварительным данным полиции, женщину насмерть сбил автомобиль. В данный момент организована проверка и поиски виновника ДТП.

Стражи порядка просят всех, кто что-либо знает об этой аварии, позвонить по номерам 112, 02 или 84732696106. Конфиденциальность гарантирована.