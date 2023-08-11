14 лет тюрьмы получил воронежец за попытку переправить наркотики в станке для колес

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Воронежский облсуд приговорил 29-летнего организатора крупного канала поставки наркотиков к 14 годам колонии строго режима. Об этом 11 августа пишет газета «Новости Воронежа» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Фото - ГУ МВД по региону

Там пояснили, что мужчина проживает в Коминтерновском районе. По версии следствия, он летом 2021 года купил крупную партию синтетических наркотиков через тайники-закладки. И планировал их перепродать. Его задержали полицейские вместе с сотрудниками регионального УФСБ.

При обыске в арендуемом им гараже нашли пакеты, а в них - 7700 грамм пирролидиновалерофенона. Также был установлен крупный тайник с «синтетикой» в Нижнедевицком районе. Злоумышленник планировал отправить партию в Сибирь, спрятав наркотики в станок для шиномонтажа.

По оценке экспертов, от продажи «синтетики» дилер мог выручить свыше 13 млн рублей. В итоге он окажется на нарах.