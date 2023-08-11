13 августа главная телебашня Воронежа засияет праздничной иллюминацией

Фото - пресс-служба Воронежского ОРТПЦ Фото: Предоставлено "КП"

Праздничную иллюминацию зажгут на главной телевизионной башне Воронежской области в воскресенье, 13 августа. Ее включат в честь дня основания Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Кроме того, на ней появится эмблема российской телерадиосети. Об этом сообщили в пресс-службе Воронежского ОРТПЦ.

Там отметили, что по традиции иллюминацию включат в 21:00 по местному времени и она будет радовать жителей и гостей Воронежа до 23 часов.

Логотип РТРС в этот день высветится также на телебашнях в Белгороде, Казани и Ростове-на-Дону.