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НовостиСпорт11 августа 2023 7:42

Юный воронежский пловец завоевал два золота Игр стран СНГ

Роман Жидков победил на 100-метровках в личном зачете и в командной эстафете
Юрий КОЗЛОВ
Роман Жидков.

Роман Жидков.

Фото: телеграм-канал департамента физкультуры и спорта Воронежской области

В четверг, 10 августа, в первый день турнира по плаванию в рамках II Игр стран СНГ, проходящий в городе-герое Бресте, сразу два золота завоевал юный воронежец Роман Жидков. Он стал первым на дистанции 100 метров вольным стилем в личном зачете и в командной эстафете с еще тремя россиянами.

Отличное начало, хотелось бы, чтобы этими наградами успехи нашего земляка не ограничились. Турнир проходит до 13 августа. В нем участвуют юноши 2007-2008 г.р. и девушки 2008-2009 г.р. Всего на соревнования приехали более 170 спортсменов из 11 стран. За сборную России в Беларуси выступают 24 пловца.