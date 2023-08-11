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НовостиОбщество11 августа 2023 7:21

Цены на бензин и дизельное топливо в Воронежской области продолжили рост

Больше всего цены подскочили на бензин марки АИ-98
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Воронежской области за неделю - с 31 июля по 7 августа статисты зафиксировали рост цен на бензин и дизельное топливо. Об этом пишет De Facto со ссылкой на Воронежстат.

Больше всего цены подскочили на бензин марки АИ-98. Его средняя стоимость по региону поднялась на 56 копеек и достигла 64,43 рублей за литр. На 52 копейки подорожал бензин марки АИ-92. За литр придется заплатить до 50,55 рублей. АИ-95 подрос в цене ровно на 50 копеек — средняя стоимость литра горючего этой марки составляет 55,39 рублей.

Дизельное топливо подорожало на 44 копейки. Литр в Воронежской области в среднем обойдется водителям в 56,11 рублей.