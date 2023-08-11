На 300 тысяч рублей оштрафовали воронежца за лживые сообщения о готовящихся терактах

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бутурлиновский райсуд приговорил 42-летнего местного жителя к штрафу в 300 тысяч рублей. Мужчина, будучи пьяным, звонил на номер 112 и врал о готовящихся взрывах в нескольких субъектах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе райсуда 10 августа.

Установлено, что инцидент произошел в октябре 2022 года. Осужденный набрал номер 112 и сообщил о готовящемся акте терроризма в районе Керченского пролива, а также в Ростовской и Воронежской областях. Через час он снова позвонил и сообщил о скором теракте в селе Лосево Павловского района.

Злоумышленника вычислили. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Накануне ему вынесли приговор. Пока он не вступил в законную силу.