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НовостиПроисшествия11 августа 2023 6:39

В Воронежской области 17-летний мотоциклист получил серьезные травмы в ночном ДТП

Воронежец съехал на мотоцикле на обочину и вылетел в кювет
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

В селе Лосево Павловского района ночью 10 августа несовершеннолетний мотоциклист съехал в кювет. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла ночью, примерно в 00.30 у дома № 50 по улице Крупской. По предварительным данным полиции, 17-летний местный житель на мотоцикле «Мотолэнд» во время движения съехал на обочину, не справился с управлением, и опрокинулся на транспортном средстве.

В результате парнишка получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.