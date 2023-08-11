В Воронеже стартовало благоустройство второй очереди Петровской набережной

Фото мэрии Воронежа

В Воронеже специалисты начали благоустройство второй очереди Петровской набережной. Сейчас подрядная организация монтирует строительный городок, очищает от поросли территорию и устанавливает заграждение. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем официальном Telegram-канале 11 августа.

Глава города следит за ходом работ постоянно, регулярно наведывается с инспекцией. Общая площадь реконструируемой территории – более 20 гектаров. Завершить вторую очередь благоустройства набережной собираются к осени 2024 года.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

На месте, где площадка расчищена от кустов и поросли, разместят спортивное общественное пространство: скейт-парк, памп-трек, многофункциональная зона.

– Подрядчик отрабатывает со специализированной организацией параметры объекта, его технические характеристики, которые позволят пользоваться им не только любителям, но и профессионалам, – поделился глава города.

Вадим Кстенин отметил, что при подготовке проекта старались максимально сохранить здоровые растения. Но будет и масштабная дополнительная высадка для озеленения. Обещано, что на территории появится свыше 500 деревьев: ивы, сосны, ирга и декоративные яблони. Также здесь посадят кустарники и цветы: более 500 роз, дерн, спирея, розы, хвойники, кизильник.

– Кстати, подрядчик выявил недействующие сети, которые проходят рядом с деревьями, – добавил Вадим Кстенин. – Их, безусловно, никто не будет трогать, чтобы максимально сохранить зелень и рельеф.

Как сказал мэр, пока нет потребности перекрывать участок сплошным забором. Это сделают позже, когда займутся прокладкой коммуникаций. В настоящее время ведутся необходимые согласования.

Фото мэрии Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

Вадим Кстенин рассказал также, что здесь предстоит и перемещение намывного песка для выравнивания перепада высот. В отдельных местах он достигает двух метров.

Напомним, в июне власти Воронежа сообщили о поисках подрядчика на благоустройство второй очереди Петровской набережной. Сообщалось, что на эти работы планируют направить более 1,1 миллиарда рублей, большая часть из которых – из облбюджета.

Основные работы по первой очереди реконструкции набережной должны быть готовы к Дню города. Такую задачу поставил губернатор Александр Гусев в ходе личного осмотра объекта.