В Воронеже пройдет четырехдневный гастрофестиваль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 17 по 20 августа в столице Черноземья пройдет второй гастрономический фестиваль «Знай наших». Воронежцы смогут попробовать десятки разных блюд и продуктов от производителей из Воронежской и Московской областей, Санкт-Петербурга, Башкортостана, Татарстана, Ульяновска, Тулы, Белгорода, Твери, Чебоксар, Пензы, Орла, Липецка, принять участие в кулинарных мастер-классах, а также послушать музыку.

В первый день съедобного форума пройдет «Гастрономический туристический сувенир», в котором более 60 компаний из 10 регионов страны представят свою продукцию. В том числе состоится выставка-конкурс «Торт «Воронежский», на которой определят кондитерский бренд столицы Черноземья.

В остальные три дня на площадке рядом с сити-парком «Град» посетители смогут продегустироватьать новинки от шефов, развивающих направление стрит-фуда, блюда на мангале, десерты, авторские напитки. Будут работать две сцены.

- Гастросцена удивит посетителей необычными мастер-классами и дегустациями. Гости смогут увидеть мастер-класс по приготовлению блюда от повара-туриста Михаила Глущенко «Уха из лопуха!», продегустировать голубых раков на специальной презентации «Рак уже свистнул!», попробовать перепелок «по-царски», принять участие в приготовлении «Большой окрошки в аквариуме» и открытии первой в мире «Гастрономической почты», - отметили организаторы. - Будут и вкусные состязания: жим арбуза, поедание самой длинной шаурмы, «квасные шашки», а также кулинарная битва «Силачи против блогеров» с участием представителей федерации пауэрлифтинга Воронежской области и известных блогеров нашего региона

На музыкальной сцене выступят группа «Дюна, «Поднимаем Руки Вверх» с Алексеем Потехиным, кавер-группа ВИА «Волга-Волга» и воронежские исполнители.

Гастрофестиваль «Знай наших» будет работать с 10.00 до 22.30, вход бесплатный. В целях обеспечения безопасности поставят рамки металлодетекторов.