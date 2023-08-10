Жителей Воронежской области предупредили о возможном граде

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Предупреждение о желтом уровне погодной опасности в Воронежской области продлили до шести утра субботы, 12 августа. С сегодняшнего вечера регион входит в грозовую зону, сформированную циклоном с юга, сообщает прогностическая карта по ЦФО. Но ливнями небесная канцелярия не ограничится. Ожидаются и ледяные осадки - град возможен в отдельных районах Воронежской области.

В столице Черноземья, по оценкам синоптиков, все-таки обойдется без ледяных гранул.

Температура воздуха днем будет 26-27 градусов.