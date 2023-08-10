Во дворце Ольденбургских для воронежцев придумали театральную программу

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Дворцовый комплекс Ольденбургских запускает новую музейную программу «Театр. От императорского до народного». Проект специально создали для летнего фестиваля «Раменье-Опера», который пройдет у стен замка в последние выходные лета.

- Театр в России прошел длинный путь. Еще в XVIII веке театр занял прочную позицию в российской культуре. Во многом этому способствовало увлечение императорских особ данным видом искусства. Романовы с большим удовольствием посещали профессиональные постановки, а порой сами принимали участие в домашних спектаклях в образе того или иного героя, - отметили в музее. - Акцент проекта будет сделан на историю императорского и народного театров.

Программа включает в себя экскурсии в Свитском корпусе и Фельдшерском доме, мастер-класс.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в платной части вечеров фестиваля «Раменье-Опера» воронежский театр оперы и балета покажет сценическую кантату немецкого композитора Карла Орфа «Кармина Бурана» (26 августа) и балет Петра Чайковского «Лебединое озеро» (27 августа). А в бесплатной части, посвященной юбилею Рахманинова, можно послушать концерт, поучаствовать в литературных чтениях и посмотреть дефиле в театральных костюмах