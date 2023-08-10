Под Воронежем будут судить ревнивого мужа, зарезавшего собутыльника жены

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 35-летнего жителя Лисок, обвиняемого в убийстве знакомого жены.

Инцидент произошел в середине апреля. Посреди дня мужчина увидел, как его супруга во дворе выпивает с другим. Ему стало неприятно, что жена проводит время с посторонним. Произошел конфликт, в итоге ревнивец ударил 38-летнего оппонента ножом в грудь и скрылся. Очевидцы вызвали медиков и полицию. Потерпевшего привезли в больницу, но он там скончался.

- На предварительном следствии обвиняемый частично признал вину в совершении убийства. Собранные доказательства достаточны для направления уголовного дела в суд, - рассказала и.о. руководителя следственного отдела по городу Лиски регионального следственного управления СК России Оксана Тарасенко.