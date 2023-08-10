В Воронеже ночью на девушку напал грабитель и отобрал сумку, угрожая ножом

В Воронеже возбудили уголовное дело из-за ночного разбойного нападения на девушку. Инцидент произошел 9 августа.

24-летняя горожанка около 00.30 шла по Ленинскому проспекту. Между остановками общественного транспорта «Минская» и «Серафимовича» на нее сзади неожиданно напал неизвестный. Мужчина схватил девушку за горло, повалил на землю, угрожая ножом, выхватил у нее сумку и убежал. Потерпевшая оценила ущерб в 27 тысяч рублей – в сумочке был мобильный телефон.

Правоохранители возбудили уголовное дело о разбое. Подозреваемого ищут. По словам потерпевшей, мужчина был кавказской внешности, ростом 170-175 см, одет в черные джинсы, белую мастерку с красными вставками, белые кроссовки.

Возможных очевидцев, располагающей информацией по данному происшествию, полицейские просят обратиться по телефонам: (473) 269-69-50, 8-999-435-32-00 или 102. А девушек – не ходить по ночам в одиночестве.