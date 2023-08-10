Под Воронежем известный блогер-путешественник высадит 15 секвой

15 гигантских секвой высадит под Воронежем известный путешественник Саша Холодный. Тревел-блогер, знаменитый проектом «На «Буханке» вокруг света!», 12 августа приедет в наши края в рамках своей акции «Высаживание гигантских секвой в России». Холодный распространяет по стране саженцы, выращенные из семян самого большого в мире дерева - Генерала Шермана. Возраст этих деревьев может достигать нескольких тысяч лет, а высота - превышать сотню метров.

Проект уже охватил многие города России: Ростов-на-Дону, Пятигорск, Архыз, Черкесск, Грозный, Владикавказ, Дербент - и многие саженцы успешно прижились. В этом году запланирована высадка еще 150 саженцев, 15 из которых поселятся в парке Нелжа.Ру. Сажать начнут в 13.00.

В 14.30 в Шатре парка состоится встреча с блогером на тему «Африканский этап кругосветки на «Буханке» и высаживание гигантских секвой в России». Вход свободный. 12+