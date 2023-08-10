В Воронеже грузчик ударил 15-летнего мальчика по лицу за сделанное ему замечание

В Воронеже нашлись уже два детины, решившие показать свою «крутость» на подростках. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Воронежские полицейские разбираются в обстоятельствах безобразного инцидента, случившегося днем 20 июля на улице Остужева. С заявлением об избиении 15-летнего сына к ним обратилась местная жительница.

Женщина рассказала, что вместе с сыном пробовала выехать на своей машине со двора дома № 44 по улице Остужева. Однако путь ей преградила «ГАЗель», которую разгружал мужчина в годах. На ее просьбу убрать грузовик с дороги он не отреагировал. А вот на замечание 15-летнего мальчика просто ударил его по лицу. А потом продолжил разгружать машину.

- Личность нападавшего на подростка установили. Это 58-летний житель Воронежа. Сейчас проходит судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой установят степень тяжести травм мальчика. Идет проверка, по ее окончании наши сотрудники примут решение, нужно ли возбуждать уголовное дело, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Напомним, похожая история случилась 8 августа в воронежской маршрутке № 18. 50-летний пассажир за громкий, по его мнению, разговор по телефону сломал нос 16-летнему парню, а потом еще и стал душить его. Агрессивного мужчину задержали. В отношении него возбудили уголовное дело. Сейчас любителя покуражиться над тем, кто помладше, отправили под домашний арест.