Воронежцев пригласили на съемки докфильма в Дивногорье

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежцы могут засветить в документальном фильме. Ленту для канала «Россия 1» будут снимать на территории музея-заповедника «Дивногорье» 20 и 21 августа. И жителей Воронежской области приглашают для участия в съемках.

Преимущество отдадут реконструкторам в образе (аланы, славяне и скандинавы, которые хотят преобразоваться в славян) - с костюмом. А для массовки требуются мужчины разной комплекции и роста, без пирсинга на лице, борода приветствуется, а также женщины - желательно с длинными волосами естественных оттенков, тоже без пирсинга, без татуировок на открытых местах. Актерам массовки костюмы выдадут.

- Съемки продлятся целый световой день, возможна ночевка на месте. Работа оплачиваемая, - сообщили организаторы.