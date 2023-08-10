Под Воронежем снимут фильм о зверствах оккупантов в Великую Отечественную войну

Работа съемочной группы. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Возле села Костенки Хохольского района проходят съемки короткометражного фильма «Русская река». Об этом сообщили в региональном департаменте культуры. Сценарий киноленты основан на архивных документах времен Великой Отечественной войны. Съемки фильма организованы Воронежским областным отделением Всероссийского общества охраны памятников истории.

Сюжет кинокартины построен вокруг судьбы сельской учительницы из Костенок Елизаветы Суворовой. В июле 1942 года она пошла искупаться к Дону, ее остановил венгерский солдат и обвинил в участии в партизанском отряде. Учительницу отправили в концлагерь, а потом расстреляли.

Фильм посвящен геноциду населения Воронежской области и приурочен к 80-летию освобождения нашего региона от немецко-фашистской оккупации. Если все пойдет по плану, он выйдет на экраны в декабре 2023 года.

На фоне красивейших видов Дона в фильме будут разворачиваться жуткие события. Фото: с портала правительства Воронежской области.

Напомним, в мае 2023 года Воронежский областной суд принял решение о признании факта геноцида в результате преступных действий военного командования немецких, венгерских, итальянских войск. В период оккупации в Воронежской области погибли не менее 198 тысяч мирных граждан и военнопленных, почти 77 тысяч человек были угнаны в Германию и другие страны Европы для принудительного труда. Был подсчитан и размер материального ущерба. Он превышает 11,7 триллионов рублей. Захватчики грабили, сжигали дома, отбирали продукты, оставляя людей без еды. Масштаб разрушений был таков, что сами оккупанты предсказывали Воронежу возрождение только через 50 лет после войны. Из 1,34 млн квадратных метров жилой площади в Воронеже уцелело менее 8%, городской коммунальный фонд был уничтожен на 92%.