В Воронеже вручили орден Мужества детям погибшего в зоне СВО полковника полиции

скриншот из видео в телеграм-канале Александра Гусева

10 августа губернатор Воронежской области Александр Гусев вручил орден Мужества детям полковника полиции Сергея Постовалова, погибшего при исполнении служебного долга в зоне СВО. Награду приняли сыновья героя.

- Семья Сергея Постовалова не останется без поддержки, в случае необходимости правительство области готово оказывать помощь, - отметил в своей телеграм-канале губернатор.

Старший сын погибшего Ярослав продолжает правоохранительную линию династии и работает старшим помощником прокурора. Глава региона выразил уверенность, что и младший Антон, воспитанный на примере героизма отца, сделает верный жизненный выбор.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал о вручении орденов Мужества семьям еще двоих героев в Терновском районе области