Под Воронежем мать двоих детей отправится в зону СВО

Ольга Нестерова с главой района Юрием Матузовым (слева) и главврачом Бутурлиновской районной больницы Евгением Сычевым. Фото: телеграм-канал Юрия Матузова.

Первая женщина из Бутурлиновского района решила отправиться в зону СВО. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава местной администрации Юрий Матузов.

Медсестра Ольга Нестерова из Бутурлиновки – мать двоих детей, воспитывает сына и дочь. Но это не помешало ей подписать контракт с Министерством обороны. Свое решение мотивировала тем, что не может оставаться равнодушной и отсиживаться в тылу, когда на передовой необходима ее помощь. За плечами у Ольги уже есть битва с ковидом – в разгар эпидемии она работала санитаркой в «красной зоне» Бутурлиновской районной больнице. Потрудилась Ольга Владимировна и в военной структуре. С 2014-го по 2018 годы она работала медсестрой в профилактории летного состава войсковой части.

Ольга на встрече с главой района сказала, что с детства в ее памяти остались рассказы о героизме и мужестве ее дедов, прошедших Великую Отечественную войну. Теперь и она хочет внести свой вклад в приближение мира и победы.