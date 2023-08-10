Воронежца, избившего подростка в маршрутке, отправили под домашний арест

Момент допроса подозреваемого, с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Воронежцу, применившего насилие к подростку в маршрутке, избрали меру пресечения. 10 августа следователи обратилось с ходатайством в суд, чтобы фигуранта, на которого завели уголовное дело о хулиганстве, заключили под стражу. В итоге, суд отправил его под домашний арест до 6 октября 2023 года.

- Подозреваемого допросили, в ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, мужчина напал на подростка 4 августа в маршрутке №18. За громкий разговор по телефону агрессор ударил паренька, сломав ему нос, и душил сгибом локтя. После чего в конфликт вмешались пассажиры маршрутки. Расследование взял под контроль глава Следкома РФ.