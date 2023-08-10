В Воронеже гидроциклиста без прав оштрафовали на 25 тыс рублей

фото ГУ МЧС России по Воронежской области

9 августа во время рейда на воронежском водохранилище инспекторы Центра ГИМС совместно с сотрудниками полиции задержали нарушителя. Мужчина не имел документов на право управления и владения плавсредством, к тому же гидроцикл оказался не зарегистрирован.

Нарушителя, управлявшего гидроциклом, оштрафовали на 25 тыс рублей. Накажут и владельца плавсредства: за передачу управления судном лицу без прав его оштрафуют на 10 тыс рублей. Кроме того, по кошельку ударит и помещение гидроцикла на спецстоянку для задержанных маломерных судов: ему придется заплатить 3 000 рублей за установку за стоянку и плюс 1 000 рублей в сутки за «парковку» на ней.

- Подобное задержание стало первым в нашей практике, когда полностью отработана вся схема работы по выявлению и наказанию нарушителей - от задержания до помещения на штрафстоянку. Благодаря мощной технике (задержание стало возможным благодаря новому патрульному катеру «Альянс 8.5» мощностью 600 лошадиных сил, оборудованному видеорегистрами, тепловизором, современными системами навигации и эхолокации, на нем возможно проведение освидетельствования судоводителей на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения) и налаженному взаимодействию с профильными организациями теперь мы можем вывести эту работу на постоянную основу, - отметил главный госинспектор по маломерным судам Воронежской области Владимир Волков.