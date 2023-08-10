В Воронеже наркоман выбил дверь комнаты родственницы и продал ее бытовую технику

В Воронеже полицейские нашли вора, ограбившего 65-летнюю пенсионерку. Женщина обратилась в полицию в июне 2023 года: из ее квартиры на улице Путиловской исчезла бытовая техника, пока она была в отъезде. Потерпевшая оценила ущерб в 20 тысяч рублей.

Под подозрение оперативников попал родственник женщиы, проживающий в той же квартире. Мужчину задержали в Саратовской области, куда он отправился для прохождения лечения от наркозависимости. Ранее судимый 39-летний воронежец признался, что воспользовался отсутствием родственницы, выбил дверь в ее комнату и вынес бытовые приборы, которые продал случайным встречным.

За кражу ему грозит до шести лет заключения.