«Постоялые дворы Андриановых» в центре Воронежа отремонтирует ярославская компания

Реконструкция предусматривает и ремонт крыши. Фото: Олег УКЛАДОВ

На аукционе определили подрядчика для реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Постоялые дворы Андриановых», расположенного по адресу: улица Фридриха Энгельса, 52, недалеко от Центрального рынка. Победили на торгах представители ярославского ООО «Производственно-строительная компания «Легион». Впрочем, сделать это им было нетрудно, так как они были единственными участниками аукциона. Да и начальная (то есть, максимальная) цена контракта в 111,8 миллионов рублей осталась неизменной. Финансировать реконструкцию будут из федерального, областного и муниципального бюджетов. Заказчик работ - специализированная эксплуатационная служба управления делами Воронежской области.

Подрядчик должен будет отремонтировать фасад, крышу, окна, лестничные пролеты и подвалы «Постоялых дворов Андриановых». А еще смонтировать новые сети электроснабжения, водоснабжения и канализации. Эти работы нужно будет закончить до 31 декабря 2024 года.

«Постоялые дворы Андриановых» построены в первой и второй половинах XIX века. До революции 1917 года в них располагались не только заведения, давшие название зданиям, но также и трактир.