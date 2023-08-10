Задержали воронежца, проломившего голову собачнику

Полицейские нашли участника драки, покалечившего воронежца. Инцидент произошел в мае 2023 года.

В больницу с серьезными травмами головы попал 51-летний житель Левобережного района. Правоохранители установили, что вечером мужчина гулял с собакой на улице Туполева. Между ним и одним из прохожих возник словесный конфликт, перешедший в драку. Оппонент избил собачника так, что ему потребовалось длительное лечение. Согласно результатам судебно-медицинского исследования, у потерпевшего диагностировали переломы теменной кости справа, правой височной кости, ушиб головного мозга средней степени, что является тяжким вредом здоровью.

По показаниям очевидцев личность подозреваемого установили. 38-летнего местного жителя задержали, он признался в избиении. На него завели уголовное дело: за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью фигуранту грозит до восьми лет заключения.