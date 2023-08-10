В ЖК «Мандарин» на левом берегу Воронежа пожаловались на своры бездомных собак

Стаи собак сильно напрягают людей в ЖК «Мандарин». Фото: телеграм-канал "Типичный Воронеж".

В ЖК «Мандарин», расположенном на левом берегу на улице Саврасова людям не дают покоя стаи собак. Видео, на которое попало сборище дворовых животных, разместили в телеграм-канале «Типичный Воронеж».

Местные жители жалуются, что собачьи стаи не дают спать по ночам. А днем не позволяют спокойно гулять. Собаки сидят по дворам, забираются на детскую площадку и ведут себя отнюдь не дружелюбно. Люди жалуются, что нельзя спокойно пройти мимо них из страха быть, как минимум, сильно облаянным, а есть вероятность и быть укушенным. Также они сообщают, что службы отлова ничего не делают, а только присылают отписки о том, что собаки не агрессивные.

В мэрии дали стандартный в таких случаях комментарий. Дескать, в ближайшее время к ЖК «Мандарин» выедут специалисты. Если найдут собак без бирок, то их отловят и увезут. На время. Потом все равно вернут в «обычную среду обитания». Такие вот у нас законы, больше учитывающие интересы собак, а не людей.

Напомним, совсем недавно в группе губернатора Александра Гусева ВКонтакте разместили обращение, из которого следует, что Крымский сквер в Советском районе превратился в пастбище для бездомных собак.