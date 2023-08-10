В Воронеже сотрудницу ювелирного магазина хотели оставить без выплат при увольнении

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Жительница Воронежа получила полный расчет после увольнения только после вмешательства трудовой инспекции. В конце июля в надзорный орган по поводу нарушения своих прав пожаловалась сотрудница ювелирного магазина. Женщине при увольнении не доначислили деньги.

- В ходе предварительного рассмотрения обращения инспектор труда позвонил в организацию, и работодатель признал нарушения трудового законодательства и в добровольном порядке их устранил. Расчет при увольнении сотруднице выплатили в полном объеме, - сообщили в Государственной инспекции труда в Воронежской области.