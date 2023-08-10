Стало известно, почему в Северном микрорайоне Воронежа пропадал свет

Свет вернули в 11.05. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В четверг, 10 августа, около 10.30 во многих домах Северного микрорайона пропал свет. На его отключение пожаловались жители улиц Хользунова, Лизюкова, Владимира Невского, Бульвара Победы, Шукшина, Московский проспект, 60 Армии, ЖК «Северная корона», Мордасовой и Антонова-Овсеенко. Света не было также в ТРЦ «Арена» и сити-парке «Град».

Впрочем, в 11.05 свет вернулся в дома. О причинах отключения рассказали в «Воронежской горэлектросети»:

- 10 августа в 10.29 на подстанции N 30 с напряжением 110 кВ произошло технологическое нарушение. Наши специалисты сразу приступили к его устранению. В 11.05 электроснабжение потребителей полностью восстановили.

Энергетики напомнили, что передать сообщение о нарушении электроснабжения и получить информацию о времени восстановления можно по круглосуточному телефону единого контакт-центра «Россети Центр» 8(800)220-0-220. Звонки туда бесплатные, их принимают круглосуточно.

Кстати, с отключениями света в Северном микрорайоне что-то зачастили. Вечером 6 августа электричества не было на улицах Лизюкова, Владимира Невского и на бульваре Победы.