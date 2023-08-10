Под Воронежем на трассе нашли тело 40-летнего мужчины

Полицейские разыскивают виновника смертельного ДТП. Фото: из архива «КП»

В четверг, 10 августа, в 05.10 в Лискинском районе на 10 километре дороги Лиски-Колыбелка-Пухово обнаружили тело 40-летнего местного жителя со следами наезда автомобиля. При этом никакой машины рядом не оказалось.

Водителя, сбившего мужчину насмерть, объявили в розыск. Также просят откликнуться возможных свидетелей ДТП. Если такие есть, их призывают позвонить по телефонам 8(473)-269-61-06, 8(473)-914-60-40, 112 или 02. При этом стражи порядка обещают соблюдать конфиденциальность разговоров.

Напомним, 9 августа в Бутурлиновском районе 35-летняя женщина вылетела в кювет. В результате она и ее 12-летний пассажир оказались в больнице.