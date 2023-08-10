Под Воронежем рыбак спас трех тонувших девочек

Хопер – река коварная. Фото: Владимир ВОРСОБИН

Во вторник, 8 августа, страшное ЧП едва не случилось в селе Третьяки Борисоглебского района, стоящем у реки Хопер. Очевидец рассказал, что три девочки решили переплыть на другой берег. Решение крайне безрассудное, учитывая, что Хопер – река с очень быстрым течением. В результате детей понесло. Девочки сумели зацепиться за коряги. А потом их спас проплывавший рядом местный рыбак. Дети остались живы.

Напомним, в последнее время участились трагические ЧП на воде. 8 августа в микрорайоне Шилово прыгнул в озеро Земснаряд и не смог вынырнуть мужчина, сразу его найти не смогли. 5 августа в Астраханском районе пошел ко дну 64-летний воронежец, он пошел купаться пьяным. А 3 августа в искусственном пруду в селе Митрофановке Кантемировского района утонул 13-летний мальчик.