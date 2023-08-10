ГЖИ второй раз выдала воронежской УК предписание привести в порядок подъезд дома

Дом находится в самом центре города Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Государственная жилищная инспекция Воронежской области провела инспекционный визит по обращению жительницы дома №46 по улице Никитинской.

Еще весной этого года женщина пожаловалась в контролирующее ведомство на неудовлетворительное содержание лестничной клетки подъезда № 1. По итогам проверки инспекция выдала УК Ленинского района предписание устранить нарушение. Однако в установленный законом срок УК не отчиталась о выполнении предписания. Очередная проверка показала, что требования ранее выданного предписания не выполнены.

Итогом нового контрольного выезда инспектора ГЖИ стало предписание о восстановлении штукатурного и окрасочного слоев стен и потолка на лестничных клетках, а также устранении повреждения полов. Также ведомство потребовало содержать их в чистоте, выполняя периодическую уборку. Предписание остается на контроле ГЖИ.

Инспекция также рассматривает вопрос о привлечении должностного лица АО «УК Ленинского района» к административной ответственности за невыполнение предписания.

В случае повторения истории инспекция будет требовать выполнения предписаний через суд в полном объеме.